Sotheby's versteigert Kunst in Köln

Köln (dpa)

Werke von Gerhard Richter, Karel Appel, Emil Nolde und Richard Serra werden am 29. März in der Deutschland-Zentrale des Auktionshauses Sotheby's im Palais Oppenheim in Köln versteigert. Das Richter-Werk «Grün-Rot-Blau 789-33» aus dem Jahr 1993 wird auf 350.000 bis 450.000 Euro geschätzt. Wie Sotheby's am Freitag mitteilte, werden bei der Kölner Auktion auch sechs Arbeiten aus der Privatsammlung von Ingvild Goetz versteigert. Zu den Topwerken gehöre hier ein Farbraumkörper von Gotthard Graubner, der auf 300.000 bis 500.000 Euro geschätzt wird.

