Sotheby's versteigert den Nachlass von Karl Lagerfeld

Köln (dpa)

Das Auktionshaus Sotheby's hat am Mittwoch in Köln persönliche Gegenstände des Modeschöpfers Karl Lagerfeld versteigert. Die Abendversteigerung erbrachte einen Gesamterlös von 631 764 Euro. Dies habe die Schätzungen weit übertoffen, sagte eine Sprecherin von Sotheby's. Bis einschließlich Donnerstag sollen insgesamt 233 Lose angeboten werden, weitere 250 Lose kommen online zur Versteigerung. Der Vorab-Schätzwert für alle Lose lag bei etwa 700.000 Euro, doch wurde diese Summe nun schon fast in der Abendauktion am Mittwoch erzielt.

Von dpa