Sonne und mehr als 10 Grad in Nordrhein-Westfalen

Am Montag soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) meist sonnig und heiter werden. Die Höchsttemperaturen liegen bei 9 bis 13 Grad, dazu gibt es schwachen Wind. Regnen soll es nicht. Am Dienstag bleibt es abgesehen von örtlichen Nebelfeldern weiter sonnig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei schwachem bis mäßigem Wind zwischen 8 und 12 Grad, wie der DWD weiter bekannt gab. Auch der Mittwoch bleibt sonnig und regenfrei. Am Himmel lassen sich zeitweise ein paar Wolken blicken. Das Thermometer zeigt 10 bis 13 Grad an, dazu kommt nach DWD-Angaben schwacher Wind.