Sonne und bis zu 30 Grad in NRW

Offenbach (dpa/lnw)

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich zur Wochenmitte hin auf meist heiteres Wetter einstellen. Am Mittwoch werden die sommerlichen Aussichten nur von durchziehenden Wolkenfeldern und örtlichen Schauern getrübt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Mit Regen sei nur selten zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad. Besonders warm wird es im Süden.

Von dpa