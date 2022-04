Sonne, Regen und Gewitter in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw)

In den kommenden Tagen erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein Mix aus Sonne, Regen und Gewitter. Am Mittwoch ist es zunächst wolkig mit sonnigen Abschnitten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Am Nachmittag ziehen von Nordwesten her dichtere Wolken auf. Es kann Schauer und vereinzelt Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 23 Grad, in den Hochlagen bei etwa 17 Grad.

