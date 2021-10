Sonne am Wochenende: Ab Montag wolkig, regnerisch und kühler

Nach «zwei richtig schönen Herbsttagen» am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu Beginn der neuen Woche mehr Wolken, Regen und kühlere Temperaturen. Die Menschen in Nordrhein-Westfalen sollten «gerne immer einen Schirm dabei haben», sagte eine Meteorologin am Samstag in Essen. Der Sonntag sei zunächst noch heiter und trocken bei Höchsttemperaturen von bis zu 19 Grad.

Am Montag sei zwar lediglich wenig Niederschlag zu erwarten. Dennoch könnten ein paar Tropfen fallen. «Örtlich richtig nass» werde es schließlich am Dienstag, so die Expertin. Besonders am Mittag und frühen Nachmittag sei mit Schauern zu rechnen - bei wechselnder Bewölkung und maximal 14 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD weiter unbeständig.