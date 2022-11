Sommer fehlt auch gegen BVB: Pléa mit Corona-Infektion

Mönchengladbach (dpa)

Der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer wird auch in der letzten Bundesliga-Partie vor der WM nicht für Borussia Mönchengladbach spielen. Der 33-Jährige hatte sich am 18. Oktober einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und ist nach wie vor nicht fit. «Jan Olschowsky wird morgen im Tor stehen, wenn über Nacht jetzt nichts mehr passiert», sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke am Donnerstag über seinen dritten Torwart, der beim 1:2 am Dienstag beim VfL Bochum sein Profidebüt gegeben hatte. Gladbachs zweiter Torwart Tobias Sippel fällt für die Partie gegen Borussia Dortmund an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ebenfalls aus.

