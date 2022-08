Solinger Unternehmer soll Giftmüll illegal entsorgt haben

Wuppertal (dpa/lnw)

Ein Solinger Bauunternehmer soll in mehreren Städten im Rheinland illegal Sondermüll entsorgt haben. Seit Donnerstag muss sich der 68-Jährige vor dem Wuppertaler Amtsgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann aus Profitsucht asbest- und PCB-haltigen Sondermüll in Wohngebieten vergraben lassen - auf Baustellen in Solingen, Velbert und Langenfeld.

Von dpa