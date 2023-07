Sohn soll versucht haben Mutter zu erdrosseln

Erst als sie sich totstellte, soll er von ihr abgelassen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Seniorin war bei dem Angriff am Sonntagabend leicht verletzt worden. Ihr Sohn war nach der Attacke aus der Wohnung im Stadtteil Weitmar geflüchtet, aber später in der Innenstadt festgenommen worden. Die Frau verständigte Familienangehörige, die wiederum die Polizei informierten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann möglicherweise psychisch krank ist, und ließen ihn in einer Klinik unterbringen.