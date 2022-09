Sohn ersticht Vater während Notrufs: Psychiatrie

Bonn (dpa/lnw)

Das Bonner Landgericht hat für einen 24-Jährigen, der seinen Vater erstochen hat, die Unterbringung in einer psychiatrische Klinik angeordnet. Er habe die Tat begangen, sei jedoch schuldunfähig, da er an einer halluzinatorischen Psychose leide, urteilte die Kammer am Freitag.

Von dpa