Smudo unterstützt Hilfsflüge an die ukrainische Grenze

Von Mönchengladbach aus organisieren Piloten seit einiger Zeit Hilfsflüge an die ukrainische Grenze. Jetzt soll eine Aktion am Samstag speziell darauf aufmerksam machen. Es gibt prominente Unterstützung.

Sänger Smudo (54) von den Fantastischen Vier unterstützt als Schirmherr Hilfsflüge zur ukrainischen Grenze. Auf die ehrenamtlichen Einsätze von Berufs- und Privatpiloten soll am Samstag an einem «Ukraine Airlift Day» am Flughafen Mönchengladbach aufmerksam gemacht werden. Es gebe die Flüge schon länger, berichtete einer der Initiatoren, Bernhard Randerath von der European Bonanza Society (EBS). Es gehe darum, Kriegsverletzte und Schwerkranke - etwa Krebspatienten - auszufliegen, um die Ukraine zu entlasten.

Die Ukraine selbst dürfe nicht selbst angeflogen werden, deshalb landeten die Piloten auf polnischen Flughäfen nahe der Grenze. Dafür würden unterschiedliche Flugzeugtypen eingesetzt, sowohl größere mit Druckkabine als auch einmotorige Propellermaschinen. So könne man sehr flexibel reagieren. Ziel des «Ukraine Airlift Day» am Samstag ist es, weitere freiwillige Helfer zu gewinnen, sowohl Flugzeugeigentümer als auch Piloten. Im Moment sei der Bedarf noch so groß, dass er nicht voll durch ehrenamtliche Flieger abgedeckt werden könne.