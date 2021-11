Slowakei gewinnt Auftaktmatch zum Deutschland Cup deutlich

Krefeld (dpa)

Trotz zwei Corona-Infektionen ist das Eishockey-Team der Slowakei mit einem Kantersieg in den Deutschland Cup in Krefeld gestartet. Am Donnerstag deklassierte der Ex-Weltmeister die Schweiz mit 7:1 (1:1, 1:0, 5:0). Die Eidgenossen kassierten zu viele Strafzeiten und gingen im Schlussdrittel unter.

Von dpa