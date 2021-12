Signalkabel durchtrennt: Zugverspätungen und Ausfälle

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Köln-Mülheim mehrere Signalkabel an der Bahnstrecke durchtrennt und dadurch starke Behinderungen im Bahnverkehr verursacht. Betroffen gewesen seien die Linien RE1 (Aachen-Hamm), RE5 (Wesel-Koblenz) und die S-Bahn 6 (Köln-Essen) sowie alle ICE und IC-Züge zwischen Köln und Düsseldorf, teilte die Bahn mit. Es handele sich um mutwillige Zerstörungen, sagte ein Sprecher.

Von dpa