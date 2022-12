Sieg und Niederlage für Dortmund beim «Christmas Cup»

Bukarest (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich mit einer Niederlage in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Der Tabellensechste der Fußball-Bundesliga unterlag am Samstag in Bukarest beim «Christmas Cup» im zweiten Spiel AC Florenz mit 0:2. Die Treffer für die Italiener erzielten Rolando Mandragora (35.) und Giacomo Bonaventura (39.). Der Dortmunder Antonius Papadopoulos sah zudem die Rote Karte.

Von dpa