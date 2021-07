Siebenjähriger rettet sich aus brennender Wohnung in Krefeld

Ein siebenjähriger Junge hat sich in Krefeld aus einer brennenden Wohnung gerettet und durch seine Nachbarn den Notruf wählen lassen. Er sei zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Demnach war das Feuer am Freitagmittag im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Zimmer der Wohnung habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits im Vollbrand gestanden. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.