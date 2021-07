Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt weiter

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 16,2 - nach 14,4 am Donnerstag. Der Wert wächst kontinuierlich seit dem 9. Juli. Innerhalb eines Tages wurden 534 neue Fälle gemeldet. Acht Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Am höchsten lag die Inzidenz weiterhin in Solingen, wo der Wert binnen eines Tages von 54,0 auf nun 67,8 kletterte. Düsseldorf kam auf 39,1, in der größten NRW-Stadt Köln stieg die Inzidenz am Freitag auf 29,6. Auf die niedrigsten Zahlen kamen der Kreis Soest mit 5,3 und Remscheid mit 5,4.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte am Donnerstag angekündigt, dass angesichts der steigenden Zahlen ab Montag vermutlich in ganz NRW Inzidenzstufe 1 gelten solle - mit wieder strengeren Regeln bei Maskenpflicht, Abständen und Zusammentreffen. Für einzelne Städte wie Solingen gelten die Vorsichtsmaßnahmen der Stufe 1 neu seit Freitag.

Kommt eine Stadt oder ein Kreis acht Tage hintereinander auf mehr als zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, gilt am übernächsten Tag Inzidenzstufe 1. Sollte danach eine Inzidenz von 35 drei Tage lang überschritten werden, greift am darauffolgenden Tag Inzidenzstufe 2 - mit weiteren Vorsichtsmaßnahmen wie Test- und Platzpflicht in der Innengastronomie. Neben Solingen steht auch Düsseldorf kurz vor der 2. Stufe.