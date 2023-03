Sicherungsverwahrung nach versuchtem Schubsen vor U-Bahn

Düsseldorf (dpa/lnw)

Wegen des Versuchs, eine Frau in Düsseldorf vor die U-Bahn zu schubsen, muss ein 29 Jahre alter Mann dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie. Das hat das Landgericht Düsseldorf am Freitag angeordnet. Der psychisch kranke Mann aus Ratingen musste sich dort wegen versuchten Totschlags verantworten. «Das muss man behandeln», sagte der Vorsitzende Richter Rainer Drees. «Es besteht die Gefahr weiterer Taten.»

Von dpa