Sex-Masche mit Raubüberfall: Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Duisburg (dpa/lnw)

Mit fingierten Verabredungen zum Sex sollen eine Frau und zwei Männer in Duisburg mehrere Opfer in die Falle gelockt und dann ausgeraubt haben. Zivilpolizisten hätten am Freitagabend vor Pfingsten im Duisburger Stadtteil Hamborn zwei Tatverdächtige (20 und 31 Jahre) festgenommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Männer sitzen seit vergangenem Wochenende in Untersuchungshaft.

Von dpa