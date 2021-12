Seoane: Zu Wirtz «fehlen einem die Adjektive»

Leverkusen (dpa)

Jung-Nationalspieler Florian Wirtz (18) steht am Mittwoch gegen die TSG 1899 Hoffenheim (20.30 Uhr/Sky) schon vor seinem 50. Einsatz in der Fußball-Bundesliga für Bayer Leverkusen. «Bei ihm fehlen einem die Adjektive», sagte Trainer Gerardo Seoane am Dienstag: «Seine Entwicklung ist für sein Alter phänomenal. Er ist nicht nur Stammspieler, sondern Führungsspieler.» Beim 2:5 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag habe auch Wirtz «Schwierigkeiten gehabt, gegen diesen aufsässigen Gegner, Akzente zu setzen. Aber es ist normal, dass nicht jedes Spiel hervorragend ist. Doch er macht einen sehr geerdeten Eindruck und ist sehr willig, sich weiterzuentwickeln.»

Von dpa