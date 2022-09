Seoane: Vorfreude trotz Krise «sehr groß»

Brügge (dpa)

Die Freude von Bayer Leverkusen auf den Beginn der Champions League ist laut Trainer Gerardo Seoane trotz der Krise in der Fußball-Bundesliga nur wenig getrübt. «Die Vorfreude ist sehr groß», sagte Seoane am Tag vor dem ersten Spiel am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) beim belgischen Fußball-Meister FC Brügge: «Natürlich kann man diese schwierige Situation, die wir in der Meisterschaft haben, nicht einfach ablegen und vergessen», sagte er: «Trotzdem haben wir die positive Hoffnung, dass dieser Wettbewerb zusätzliche Energie und Motivation freisetzen wird.» Bayer hat in dieser Saison bisher fünf von sechs Pflichtspielen verloren.

Von dpa