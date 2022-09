Seoane nach Atlético-Sieg: Stolz, aber sehr müde

Leverkusen (dpa)

Trainer Gerardo Seoane hofft nach dem befreienden 2:0-Sieg in der Champions League gegen Atlético Madrid auf einen ähnlichen Effekt in der Bundesliga. «Ich habe immer betont, dass die Resultate Einfluss haben auf die Gemütslage von Sportlern», sagte Seoane: «Ich habe am nächsten Tag eine gewisse Zufriedenheit und Stolz über die Leistung verspürt. Aber ich habe auch sehr müde Spieler gesehen.»

Von dpa