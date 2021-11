Seoane kann gegen Bochum wieder mit Wirtz planen

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane kann in der Partie gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder mit Jungstar Florian Wirtz planen. Der zuletzt am Hüftbeuger verletzte 18-Jährige steht seit Mittwoch wieder im Training. «Florian hat in den vergangenen Tagen reduziert trainiert. Er hat keine Schmerzen mehr, so dass er spielen könnte», sagte Bayers Chefcoach am Freitag.

Von dpa