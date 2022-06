Seniorin wirft für Betrüger Geldumschläge aus dem Fenster

Ein falscher Polizist hat eine 88-Jährige in Krefeld dazu gebracht, ihm einen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Küchenfenster zu werfen. Der falsche Beamte rief die Seniorin am Donnerstag an und behauptete, ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Die 88-Jährige könne aber noch verhindern, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, wenn sie der Polizei einen fünfstelligen Geldbetrag übergebe.

Die Seniorin hatte die verlangte Summe tatsächlich in bar bei sich zu Hause liegen, packte das Geld in Umschläge und warf es wie von dem falschen Polizisten verlangt aus dem Küchenfenster in den Vorgarten. Dort wurde das Geld abgeholt. Von den Tätern fehlte zunächst jede Spur, wie die Polizei am Freitag mitteilte.