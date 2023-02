Seniorin stirbt bei Telgte nach Frontalzusammenstoß

Sie war auf der Bundesstraße 64 von Warendorf in Richtung Telgte unterwegs gewesen als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Sie prallte bei dem Unfall am Mittag mit ihrem Wagen frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen aus Sassenberg zusammen. Reanimationsversuche blieben erfolglos, die Frau verstarb noch am Unfallort. Die Straße wurde für fünf Stunden gesperrt.