Seniorin in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt

Essen (dpa/lnw)

Eine 79 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum vergangenen Freitag in ihrer Wohnung in Essen überfallen, gefesselt und ausgeraubt worden. Nach einem späten Spaziergang mit ihrem Hund gegen Mitternacht zwischen Bismarckplatz und Aalto-Theater sei die Seniorin vor ihrem Wohnhaus von einem unbekannten Mann angesprochen worden, mit dem sie auch ein paar Worte gewechselt habe, berichtete die Polizei am Montag.

Von dpa