Senior von Reisebus erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Erftstadt (dpa/lnw)

Ein Senior ist am Dienstagmorgen bei einem Busunfall in Erftstadt (Rhein-Erft-Kreis) lebensgefährlich verletzt worden. Der Fußgänger wurde im Stadtteil Lechenich von einem linksabbiegendem Reisebus erfasst und stürzte auf seinen Rollator, wie die Polizei mitteilte. Der Mann soll die Straße zum Zeitpunkt des Unfalls demnach im Bereich einer Fußgängerampel überquert haben. Ob sich in dem Bus des 80-jährigen Fahrers auch Reisende befanden, war zunächst unklar.

Von dpa