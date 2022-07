Senior nach 17 Jahren ohne Führerschein am Steuer gestoppt

Wie sich herausstellte, hatte der Senior schon seit fast 17 Jahren keinen Führerschein mehr. Der Mann war zunächst mit seinem Auto geflüchtet, als er die Polizisten erkannte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Rettungswagen, der zufällig in der Nähe war, hatte den 83-Jährigen am Montagmorgen bis in eine Sackgasse verfolgt. Dort gab der Mann auf.