Senior fährt mit Auto gegen Hauswand - zwei leicht Verletzte

Ein 84 Jahre alter Mann hat in Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis die Kontrolle über sein Auto verloren und ist gegen eine Hauswand gefahren. Durch den Aufprall wurden der Fahrer und ein Mann im Haus leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Der Senior habe am Dienstag sein Auto aus einer Hauseinfahrt fahren wollen und offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt. So sei er rückwärts gegen eine Hauswand gefahren. Durch den Aufprall wurde demnach die Wand nach innen gedrückt und beschädigt. Ein 27 Jahre alter Mann, der an seinem Schreibtisch direkt hinter der beschädigten Wand saß, wurde laut Polizei leicht am Arm verletzt. Auch der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Fahrer und Bewohner wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht.