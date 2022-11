Seltene Echsen und Warane im Kölner Zoo

Nachwuchs bei seltenen Echsen und Waranen hat am Mittwoch der Kölner Zoo vorgestellt. Die vom Aussterben bedrohten Krokodilschwanzechsen seien erst am vergangenen Wochenende geschlüpft, teilte der Zoo mit. Die Kölner Ursprungstiere stammten unter anderem aus Beschlagnahmungen.

Eine Tierpflegerin hält eine Nachzucht von Taubwaranen im Aquarium des Kölner Zoos in der Hand.

Der Nachwuchs soll später nach Vietnam gebracht werden, um dort die stark bedrohten natürlichen Bestände zu vergrößern. Der Kölner Zoo hat dafür mit Partnerorganisationen im Norden Vietnams ein Nachzuchtprogramm aufgebaut. Biologen entdeckten die Vietnamesische Krokodilschwanzechse erst 2003. Ähnlich wie Krokodile leben sie im Uferbereich von Tropenwaldbächen.

Hinter den Kulissen hält der Kölner Zoo auch die seltenen und noch kaum erforschten Taubwarane aus Borneo in Indonesien. Sie werden etwa einen halben Meter groß. Ziel ist der Aufbau eines Erhaltungszucht-Netzwerks in Europa. Im Sommer 2022 glückten im Kölner Terrarien-Bereich die ersten Nachzuchten. Sie sollen später an andere Institutionen weitergegeben werden.