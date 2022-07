SEK-Beamter trägt umstrittenen Aufnäher auf seiner Uniform

Der Aufnäher zeige eine altgriechische Redewendung, die Entschlossenheit und Kampfeswillen signalisieren solle und auch in Verbindung mit der rechten Szene gebracht werde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auf Fotos sei dokumentiert, wie der Polizist den Aufnäher bei einem Einsatz Ende Mai in Wuppertal getragen habe. Der Mann werde nicht mehr in der Spezialeinheit eingesetzt. Mit welcher Motivation er den Aufnäher getragen habe, sei unklar und werde weiter geprüft.