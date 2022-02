Seehund am Wochenende im Rhein bei Duisburg gesichtet

Duisburg (dpa/lnw)

Ein Seehund hat sich allem Anschein nach in den Rhein bei Duisburg verirrt. Das Tier sei am Wochenende offensichtlich von Augenzeugen auf Höhe des Ortsteils Ehingen gesichtet worden, sagte eine Duisburger Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Zuvor hatte der WDR berichtet. «Wir wissen es aus den Medien und haben vom Duisburger Radio entsprechende Fotos zugeschickt bekommen», sagte die Polizeisprecherin, die auch für die Wasserschutzpolizei der Stadt am Rhein zuständig ist.

Von dpa