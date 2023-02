Sechs Verletzte bei Zusammenstoß von zwei Autos in Steinfurt

Steinfurt (dpa/lnw)

Sechs Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen in Steinfurt verletzt worden, einige von ihnen schwer. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 39-Jähriger am Samstagmorgen die rote Ampel an einer Einmündung, wie die Polizei mitteilte. Dabei krachte er mit seinem Wagen, in dem insgesamt fünf Personen saßen, in ein von rechts kommendes Fahrzeug. Der ebenfalls 39 Jahre alte Autofahrer dieses Fahrzeugs war noch mit einem weiteren Insassen unterwegs.

Von dpa