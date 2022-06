Sechs Festnahmen nach Geldautomatensprengung

Kroppach/Bonn (dpa)

Nach einer Geldautomatensprengung in Kroppach im Westerwald hat die Polizei sechs Verdächtige festgenommen. Die Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren sollen in der Nacht zum Donnerstag an der Tat beteiligt gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Freitag mitteilte. Zwei der Tatverdächtigen fassten die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen in Roth im Rhein-Lahn-Kreis. Am Abend nahm die Polizei vier weitere mutmaßliche Täter in Bonn fest.

Von dpa