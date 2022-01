Schwertransporterfahrer nimmt Schrankenbruch in Kauf

Um von den Gleisen zu kommen, sei der Fahrer weiter gefahren und habe dabei einen der Schrankenbäume abgebrochen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach dem Unfall am Donnerstagabend gegen 22 Uhr mussten Züge der Bahnlinie Köln - Krefeld in dem Bereich auf Sicht fahren und beim Überqueren des Übergangs zur Sicherheit hupen. Mehrere Anwohner fühlten sich nach Angaben der Polizei durch die lauten Warngeräusche gestört. Die Schrankenanlage sei dann noch in der Nacht repariert worden. Zu einer Gefährdung des Zugverkehrs sei es nicht gekommen.