Schwerte rüstet Bürgersaal im Rathaus für Flüchtlinge um

Schwerte (dpa/lnw)

In Schwerte wird der Bürgersaal des Rathauses für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut. Alle Aufnahmekapazitäten seien erschöpft, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Für die nächsten Tage seien der Ruhrgebietsstadt aber weitere 34 Flüchtlinge aus Erstaufnahme-Einrichtungen zugewiesen worden. Aktuell werde eine Turnhalle umfunktioniert, was aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen werde. Man habe daher im Bürgersaal einige Einbauten vorgenommen. Die Stadt wolle den geflüchteten Menschen auch Privatsphäre ermöglichen, hieß es.

Von dpa