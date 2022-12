Schwerer Unfall auf A1 bei Dortmund: Fünf Verletzte

Eine Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei mit. Drei weitere Menschen seien bei dem Unfall am frühen Freitagabend in der Nähe der Anschlussstelle Schwerte mindestens leicht verletzt worden. Der Verkehr in Fahrtrichtung Bremen ist zwischen der Anschlussstelle Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna voll gesperrt. Weitere Details zum Unfallgeschehen und zu den beteiligten Personen waren zunächst nicht bekannt.