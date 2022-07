Schwere Verbrennungen: Dreijähriger kommt an Haarglätter

Er sei am Donnerstagmorgen in Langenfeld südlich von Düsseldorf allein zum Zähneputzen ins Badezimmer geschickt worden, berichtete die Feuerwehr. Dort sei der Junge an die heißen Platten eines kurz zuvor genutzten Geräts zum Haareglätten gekommen. Der Notarzt habe einen Rettungshubschrauber angefordert. Damit sei der Kleine nach der Erstversorgung vor Ort in eine Spezialklinik geflogen worden.