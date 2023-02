Schwelbrand in Wohnung: 59-Jährige stirbt

Hagen (dpa/lnw)

Eine 59-jährige Frau ist bei einem Schwelbrand in ihrer Wohnung in Hagen am Sonntagmorgen gestorben. Die Feuerwehr habe die leblose Frau noch aus der verrauchten Wohnung geborgen, Reanimationsversuche seien aber erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt, es deute aber darauf hin, dass eine glimmende Zigarette etwas in der Wohnung in Brand gesetzt habe. Eine Fremdeinwirkung werde ausgeschlossen. Zuvor hatte die «Westfalenpost» berichtet.

Von dpa