Schweigeminute zum Jahrestag der Explosion im Chemiepark

Vor einem Jahr waren in Leverkusen bei einer Explosion in einem Chemiepark sieben Mitarbeiter getötet worden. Der Opfer soll nun schweigend gedacht werden.

Mit einer Schweigeminute soll heute der sieben Opfer gedacht werden, die vor einem Jahr bei einer Explosion in einem Chemiepark in Leverkusen ums Leben kamen. Genau um 9.37 Uhr werde man an den drei Standorten des Betreibers Currenta in Leverkusen, Krefeld und Dormagen innehalten, kündigte das Unternehmen an. Um dieses Uhrzeit war am 27. Juli 2021 in einer Sondermüllanlage ein Lagertank explodiert, danach breitete sich ein verheerender Brand aus, weitere Tanks wurden zerstört. Sieben Männer starben, 31 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Für die Betroffenen und Hinterbliebenen plant Currenta eine nicht-öffentliche Gedenkveranstaltung, die aber erst im August stattfinden wird. An zwei Stellen will das Unternehmen Gedenkstätten errichten - eine am Firmensitz und eine nah am Ort der Katastrophe. Dort soll eine Skulptur aus sieben Kuben entstehen, sinnbildlich für die Verstorbenen. Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Currenta-Beschäftigte unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Sie stehen im Verdacht, ihre Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit Lagerung und Abfallbehandlung verletzt und das Unglück damit ausgelöst zu haben.