Schwarze Windradflügel: RWE nimmt an Vogelschutzstudie teil

Essen/Eemshaven (dpa)

Der Energiekonzern RWE beteiligt sich in den Niederlanden an einer Studie über die Auswirkungen schwarzer Rotorblätter an Windkraftanlagen auf den Vogelschutz. Untersucht wird, ob solche Flügel dazu beitragen können, dass Vögel sicherer zwischen den Anlagen fliegen. An sieben RWE-Windkraftanlagen im Windpark Westereems wird jeweils einer der drei Flügel schwarz gestrichen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte.

Von dpa