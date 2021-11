Schwarzbuch: So-Da-Brücken und Hubschrauber-Nie-Landeplatz

So-Da-Brücken und ein Hubschrauber-Nie-Landeplatz: Der Bund der Steuerzahler hat sein neues Schwarzbuch vorgestellt, in dem er Fälle anprangert, die aus seiner Sicht Verschwendung öffentlicher Mittel in Nordrhein-Westfalen darstellen. Am Dienstag war es wieder so weit: