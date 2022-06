Schuss bei Kirmes: Polizei mit Spürhunden unterwegs

Lüdenscheid (dpa/lnw)

Nach dem tödlichen Schuss bei einer Kirmes in Lüdenscheid haben sich Ermittler der Hilfe von Spürhunden bedient. Sogenannte Mantrailing-Hunde seien am Mittwoch zum Einsatz gekommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Die Tiere gelten als Supernasen und sind darauf trainiert, Gerüche wahrzunehmen und zu verfolgen - zum Beispiel von einzelnen Personen.

Von dpa