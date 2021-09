Schulz zurück im BVB-Training: Fortschritte bei Zagadou

Dortmund (dpa)

Bei Borussia Dortmund bleibt die Personallage angespannt. Für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach dürfte nur Nico Schulz in den Kader zurückkehren. Der von einer Muskelverletzung genesene Linksverteidiger nahm am Mittwoch am Training des Fußball-Bundesligisten teil, das erstmals nach langer Zeit vor gut 500 Zuschauern stattfand.

Von dpa