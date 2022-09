Schulter-OP bei Bynoe-Gittens: Talent fehlt monatelang

Dortmund (dpa)

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht der nächste langfristige Ausfall. Jamie Bynoe-Gittens will sich nach übereinstimmenden Medienberichten nun doch an der Schulter operieren lassen. Dies hätte eine monatelange Pause zur Folge. Der 18-Jährige hatte sich beim 1:0 am Freitag gegen 1899 Hoffenheim die Schulter ausgekugelt und stand am Dienstag nicht im Kader für das Champions-League-Spiel des BVB am Abend gegen den FC Kopenhagen.

Von dpa