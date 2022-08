Schulministerin Feller ist einmal sitzengeblieben

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die neue nordrhein-westfälische Schulministerin Dorothee Feller (56) hat in der Schule einmal eine Ehrenrunde gedreht. «Ich habe mal eine Klasse wiederholt - freiwillig aber», sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Radiosender WDR 2. Das sei in der Oberstufe gewesen. Die studierte Juristin war vor ihrer Ernennung zur Ministerin von 2017 bis 2022 Regierungspräsidentin von Münster.

Von dpa