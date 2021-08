Schüsse in Wohnung in Minden: Mann festgenommen

Nach Schüssen auf einen 34-Jährigen in Minden hat die Polizei in Bielefeld eine Mordkommission eingerichtet.

Das Blaulicht an einem Polizeiauto.

Laut Mitteilung von Dienstag hat am Vorabend ein 79 Jahre alter Mindener in einer Wohnung auf den Mann geschossen. Dem Mindener gelang unverletzt die Flucht. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen noch am Tatort fest.

Nach Angaben eines Sprechers stehen die Ermittlungen zum Motiv noch am Anfang. Auch in welchem Verhältnis mutmaßlicher Schütze und Opfer stehen, sei noch Teil der Ermittlungen.