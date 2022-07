Schüsse bei Hochzeit bringen Bräutigam arg in Bedrängnis

Bei der Feier am Donnerstag hatte ein Hochzeitsgast Freudenschüsse aus einer Schreckschusswaffe abgefeuert. Die alarmierte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und kontrollierte alle Insassen des roten Luxusautos, aus dem die Schüsse kamen. Dabei kam heraus, dass der 25 Jahre alte Bräutigam per Haftbefehl gesucht wurde. Er musste seine eigene Feier trotzdem nicht verlassen: Nach Zahlung einer Geldbuße habe er bei seinen Gästen bleiben können, teilte die Polizei am Freitag mit.