Schüsse aus Auto auf Menschengruppe: Zwei Männer verletzt

Dortmund (dpa/lnw)

Ein noch unbekannter Täter soll in Dortmund aus einem Auto auf eine Menschengruppe geschossen und zwei Männer verletzt haben. Die 28 und 31 Jahre alten Männer seien am Bein getroffen worden, Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Schütze und Verletzte kennen sich demnach wohl, die Hintergründe der Tat am Montagabend waren aber zunächst noch unklar. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet.

Von dpa