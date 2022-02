Schülerin wegen versuchter Tötung ihres Babys vor Gericht

Düsseldorf (dpa/lnw)

Eine Schülerin muss sich von diesem Mittwoch (13.00 Uhr) an in Düsseldorf wegen der versuchten Tötung ihres Babys vor Gericht verantworten. Die 17-Jährige soll das Kind Mitte August heimlich zur Welt gebracht und es anschließend über einen mannshohen Zaun in ein Gebüsch geworfen haben.

Von dpa