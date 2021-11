Schüler bedroht Mitschüler und Lehrer: Großer Polizeieinsatz

Brüggen (dpa/lnw)

Ein Schüler hat in Brüggen Mitschüler und Lehrer in seiner Klasse mit einer Waffe bedroht und damit einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Schüler habe sich aber sehr schnell freiwillig gestellt, teilte die Polizei mit. Niemand sei bei dem Vorfall am Donnerstag verletzt worden.

Von dpa